На Ставрополье инспектор Росстандарта обвиняется в получении взятки путевкой в санаторий

В ГУ Генпрокуратуре РФ по СКФО И ЮФО сообщили, что начальница ставропольской инспекции госнадзора Южного межрегионального управления Росстандарта и госиспектор обвиняются в использовании служебных полномочий. Вступив в преступный сговор, чиновницы получили взятку путевкой в санаторий.

По версии следствия, еще в 2019 году старший госинспектор нашла нарушения при проверке центра медицинской реабилитации. Договорившись со своей начальницей инспектор поручила работникам организации исправить нарушения, несмотря на то, что за них предусмотрена административная ответственность. Убедившись, что все «неполадки» устранены, выступая посредником, она получила от директора учреждения центра путевку на общую сумму в 67 тысяч рублей, за отказ от возбуждения административного дела для начальника Ставропольского отдела (инспекции) госнадзора.

Обвинительное заключение по уголовным делам об использовании служебных полномочий, способствовании взяткодателю и взяткополучателю и получении взятки через посредника утверждено и передано в Кисловодский горсуд.