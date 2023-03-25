В Карачаево-Черкесии задержали охотника-нелегала на кабанов

Мужчина отстреливал самок дикого кабана. Фото: пресс-служба МВД по КЧР

В дежурной части МОМВД России «Хабезский» рассказали, что в республике неизвестный ведет отстрел кабанов. На место происшествия, где был зарегистрирован факт охоты, незамедлительно выехали полицейские.

Сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что незаконную охоту ведет 40-летний местный житель, который не имеет разрешение на отстрел животных, при этом у него имеется зарегистрированное охотничье ружье, из которого он застрелил несколько самок кабана.

- Сумма причинённого Министерству природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесии ущерба составила 420 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе МВД КЧР.

Туши животных и ружье забрали у местного жители и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Если вина мужчины будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.