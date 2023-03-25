На покупку трамвая в Пятигорска выделят 60 млн рублей

В 2023 году для Пятигорска купят трамвай стоимостью 60 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Ставропольском крае планируют приобрести для города-курорта Пятигорска трамвай, его стоимость оценивается в 60 млн рублей. Деньги на транспорт было решено выделить из краевого бюджета. Об этом рассказали в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья. Также в 2024 году закупят 45 троллейбусов для краевого центра. Для этого будет выделено еще 1,5 млрд рублей. Краевые власти подали заявку в Минтранс России на участие в инвестиционном проекте по приобретению партии автобусов. Напомним, что ранее «КП-Ставрополь» рассказывала о мнении об основных тезисах доклада премьер-министра, которое высказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Глава края сообщил, что новые задачи развития страны, озвученные Михаилом Мишустиным, уже включены в первоочередные планы работы правительства СК.