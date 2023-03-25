На субботник в Ставрополе вышли 10 тысяч горожан

На субботник вышли 10 тысяч жителей. Фото: телеграм-канал главы Ставрополя.

В краевой столице минувшим днем прошел масштабный субботник. Больше 10 тысяч ставропольцев вышли на общегородской субботник и сделали краевой центр - чище.

В санитарном дне приняли участия работники культуры и медицины, сотрудники городских организаций, преподаватели школ, воспитатели детских садов, сотрудники и студенты ставропольских вузов, и все те, кто неравнодушен к состоянию окружающей среды городского центра.

Вместе горожане привели в порядок прилегающие территории предприятий и жилых домов. За небольшой промежуток времени удалось собрать и вывезти из города больше 35 тонн мусора.