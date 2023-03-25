Пара из Минеральных Вод выиграла в телешоу «Четыре свадьбы»

Победители телешоу из Минеральных Вод - Никита и Маргарита. Фото: скриншоты телепрограммы.

Молодожены - Маргарита и Никита из Минвод победили в телешоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Их торжественную церемонию показали в эфире 23 марта.

По правилам реалити-шоу, в котором невесты посещают свадьбы друг друга, нужно выбрать лучшую по их мнению. Победительница свадебного соревнования получает денежный подарок, который она может потратить на романтическое путешествие на двоих. Всего на банкет и развлечения было потрачено 300 тысяч рублей. Главной особенностью свадебной церемонии стали кавказские танцы, которые понравились всем гостям.

История Никиты и Маргариты началась в баре: там они и познакомились. Жених работает машинистом электропоезда, а Маргарита - профессиональной акушеркой, которая сейчас занимает должность медсестры в санатории. Влюбленные не жили вместе до свадьбы, гуляли лишь до 8 вечера, Никита строго по времени возвращал возлюбленную домой, так как родители невесты - серьезные и требовательные.

- Зато он быстро сделал предложение, - рассказала Маргарита.

- Она покорила меня невинностью, порядочностью, честностью, простотой. Марго не меркантильна, - признался Никита. Повтор записи можно будет увидеть в четверг - 30 марта 2023 года.