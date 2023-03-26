Под Пятигорском водитель маркетплейса пострадал в ДТП

Фото: УГИБДД по СК

Около Пятигорска грузовик съехал с дороги в кювет, есть пострадавший. Об этом сообщает УГИБДД по Ставропольскому краю.

Авария случилась в ночь на 26 марта на дороге "Обход Пятигорска". 41-летний водитель Форд Транзит набрал небезопасную скорость и не справился с управлением, из-за чего съехал в кювет. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.

- Мужчина был трезв, за последние 2 года он 13 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, в основном за скорость. Не исключено, что водитель мог заснуть в пути движения. По факту автоаварии проводится проверка, - сообщает УГИБДД по Ставрополью.