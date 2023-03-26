В Ставрополе начался прием документов в первый класс

В Ставрополе с 31 марта начался прием документов в первый класс. Об этом сообщают местные власти.

Первый этап закончится 30 июля. В это время заявку подают дети, проживающие на закрепленной территории, и детсадовцы, у которых есть льготы. Заявление можно оформить через Госуслуги, Почту России или лично в учреждении. А с 6 июля стартует второй этап, на котором дети смогут свободно выбирать школу без учета привязки к территории.

Если у родителей возникли проблемы с зачислением, можно обратиться по телефону: 22-52-09 (добавочный 2136). В 2022 году в первый класс зачислили более шести тысяч детей.