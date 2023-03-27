К химической прополке озимых зерновых приступили на Ставрополье

Фото: пресс-служба Россельхозцентра Ставропольского края

На Ставрополье приступили к химической прополке озимых зерновых культур. В настоящее время работы начались в трех округах – Нефтекумском, Буденновском и Степновском. При плане в 1750 тысяч гектаров обработано 21,2 тысяча, то есть 1,2%.

— Обработку озимых зерновых культур в весенний период гербицидами необходимо начинать с хорошо распустившихся посевов. Посевы обрабатываются с фазы полного кущения до выхода в трубку, – рассказали в пресс-службе Россельхозцентра Ставропольского края.

При этом растения обрабатывают проверенными и безопасными химикатами. По крайней мере, они не должны отравлять животных, гибель которых на Ставрополье зафиксировали уже в четвертый раз.