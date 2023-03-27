На Ставрополье снова нашли скопление отравленных животных
Фото: Михаил ФРОЛОВ
На Ставрополье жители продолжают находить мертвых животных. На этот раз скопление обнаружили в Туркменском округе – возле поселка Поперечный. В социальных сетях очевидец рассказал о десятках свежих трупов и сотне тех, кого не убрали с зимы.
— Животные массово продолжают гибнуть. Десятки свежих трупов и сотни с зимы находятся на водоемах, – рассказал житель поселка в социальных сетях. На земле лежат мертвые утки, лебеди, зайцы и даже лисенок, который, по всей видимости, съел другое отравленное животное.
Фото: соцсети
Местные жители рассказывают, что новые мертвые животные продолжают появляться, а старых, с зимы, до сих пор не убрали. Возможно, некоторые хищники, в частности падальщики, могут попытаться перекусить отравленной добычей. Из-за этого количество жертв может вырасти.
Фото: соцсети
Ни администрация округа, ни надзорные органы не дали официального комментария по поводу случившегося. В конце зимы в Туркменском округе уже находили сотни мертвых уток и лебедей. Специалисты должны были достать всех животных. Однако жители рассказывают об обратном.
Фото: соцсети
Это уже четвертый раз, когда погибают животные. Ранее были зафиксированы три случая массовой гибели живности на Ставрополье, возбуждались уголовные дела – правда, в суд их до сих пор не передали.
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