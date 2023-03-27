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НовостиПроисшествия27 марта 2023 14:53

Ранее судимый россиянин украл у жительницы Ставрополья кошелек с 30 тысячами

Против него возбуждено уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Житель соседнего региона украл у жительницы Ставрополья кошелек с деньгами

Житель соседнего региона украл у жительницы Ставрополья кошелек с деньгами

Фото: Даниил ОПАРИН

В Курском округе Ставрополья к полицейским обратилась работница одной из организаций. Гражданка рассказала о краже ее кошелька с деньгами, который лежал в ее кабинете. Сотрудники начали расследовать дело.

— К совершению противоправного деяния причастен 34-летний ранее судимый житель соседнего региона, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В отделении полиции гражданин сознался в содеянном и пояснил, что пришел в здание по личным вопросам и обратил внимание на открытую дверь кабинета. В шкафу лежала сумка, а в ней – кошелек, который злоумышленник решил украсть.

Портмоне злоумышленник выбросил, а вот деньги потратил на себя. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).