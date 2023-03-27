Губернатор Ставрополья раскрыл, куда поедет на всенощную службу на Пасху

Глава Ставрополья планирует встретить Пасху в храме. Фото: пресс-служба Георгиевской епархии

Во время прямой линии 27 марта губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову задали вопрос, как он планирует провести Пасху. В 2023 году Светлое Христово Воскресение выпадает на 16 апреля. Такая Пасха, кстати, считается ранней: важнейший христианский праздник является «передвижным», то есть каждый год он приходится на разную дату в рамках периода с 4 апреля по 8 мая.

На Пасху в храмах совершается торжественное богослужение, которое длится всю ночь. Губернатор Ставрополья сообщил, что планирует посетить как раз такую службу.

- Два раза я был в Новоселицком храме, он старинный, хороший такой, батюшка отттуда меня воцерковлял. Возьму, наверное, маму, и поеду туда на всенощную, - поделился планами глава края.