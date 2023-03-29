В Пятигорске 19-летний парень попался с 600 граммами сильнодействующих веществ

Парня задержали, когда он забирал посылку с веществами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Пятигорске на одном из пунктов выдачи товаров оперативники поймали с поличным 19-летнего местного жителя, который забирал посылку с неизвестным содержимым. Гражданина доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств. Заодно сотрудники, задержавшие парня по наводке, узнают, что находится в посылке.

— При осмотре пакета в присутствии понятых у парня были изъяты флаконы с тропикамидом и блистеры с капсулами, содержащими прегабалин и трамадол, – сообщили в пресс-службе антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Экспертиза показала, что в препаратах содержится порядка 600 граммов сильнодействующих веществ, которые запрещены в обороте. Против дилера возбудили уголовное дело по части 3 статьи 234 УК РФ, ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.