Прокуратура проводит проверку по факту пожара на рынке Ставрополья

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

По факту пожара в металлическом боксе с вещами на рынке в Предгорном округе Ставропольского края прокуратура проводит проверку. Предварительно, погибших и пострадавших нет. На месте работают спецслужбы, следственные органы и прокурор муниципалитета.

— Прокуратура Предгорного района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности. По итогам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Напомним, что в настоящее время пожар распространился на площади в 2000 квадратных метров. На месте работают 56 человек, 18 единиц техники от РСЧС и 42 человека, 13 единиц техники от МЧС.