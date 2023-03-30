Все введенные из-за непогоды ограничения на трассах Ставрополья сняли

Фото: стоп-кадр

На трассах Ставропольского края сняли все ограничения, введенные сегодня из-за непогоды. По-прежнему закрытой остается дорога «Пятигорск – Георгиевск» на расстоянии от 0 до 6 километра из-за пожара на рынке «Привокзальный»

— Дорога обработана, погода постепенно нормализуется. Спецтехника продолжает работать, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Ранее движения ограничивали на трассах «Светлоград – Благодарный – Буденновск» и «Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды». Сильный боковой ветер, который сносит снег с полей на дорогу.

А вот дорога «Пятигорск – Георгиевск» останется закрытой еще неизвестное количество времени. Автоинспекторы рассказали, что ограничение введено, ликвидировать возгорание.