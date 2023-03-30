Жительница Ставрополья фиктивно подселила к себе восемь иностранцев

Гражданка якобы подселила к себе мигрантов и брала с них деньги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Железноводске 38-летней местной жительнице грозит наказание за нарушение миграционного законодательства. Гражданка якобы поселила у себя восемь иностранцев, хотя на деле давать им жилье не собиралась. За эти услуги злоумышленница брала с мигрантов деньги.

— В отношении женщины отделением дознания ОМВД России по городу Железноводску возбуждено уголовное дело, – сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Гражданка подозревается в преступлении по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).

Расследование продолжается. Злоумышленнице грозит штраф, обязательные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до трех лет.