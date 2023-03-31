В Невинномысске на парня возбудили 11 дел за оборот сильнодействующих веществ

Жителя соседнего региона поймали на Ставрополье за сбыт сильнодействующих веществ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В городе Невинномысске против 22-летнего жителя соседнего региона возбудили 11 уголовных дел за оборот сильнодействующих веществ. Правоохранители задержали злоумышленника, и у него в телефоне нашли фотографии с координатами 11 «тайников-закладок», в каждом из которых находилось по 30 капсул с порошком.

— Всего полицейские изъяли 330 капсул с порошкообразным веществом, общей массой порядка 150 граммов, в которых по результатам экспертизы содержится сильнодействующее вещество – прегабалин, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Парень пояснил, что купил вещества в интернете, расфасовал их на дозы и раскидал «закладки» на территории Невинномысска в попытке заработать. Денег молодой человек вряд ли увидит.

А вот 11 уголовных дел по части 2 статьи 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта) против него уже возбуждено. Злоумышленника посадили под стражу.