Ставрополец украл шлагбаум и сдал его на металлолом

Ставропольцу грозит наказание за кражу металлического шлагбаума Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Георгиевске на Ставрополье к правоохранителям обратился представитель одного из учреждений округа. Он сообщил о краже шлагбаума, установленного на въезде во внутридворовую территорию. Сотрудники начали искать вора.

— Сотрудниками полиции установили, что к совершению противоправного деяния причастен 48-летний житель поселка Новый, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В отделении полиции злоумышленник сознался в содеянном. Гражданин пояснил, что украл шлагбаум, а потом отнес его в пункт приема металла. Там ему дали деньги, которые он потратил на собственные нужды.

Теперь против гражданина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.