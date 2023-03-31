Семь улиц Железноводска остались без света из-за аварийного отключения

В Железноводске аварийно отключили свет на семи улицах
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Железноводске произошло аварийное отключение света на семи улицах города. Всего 670 абонентов остались без электричества в пятничный вечер. Причины выясняются, на место вызвали экстренные службы, которые должны устранить аварию.
- улица 8 марта;
- улица Вишневая;
- улица Согласия;
- улица Некрасова;
- улица Верная;
- улица Добролюбова;
- улица Свердлова.
Как сообщил мэр города Евгений Бакулин, примерное устранение аварии займет 1,5 часа.
Ранее в Железноводске аварийно отключали воду на восьми улицах. Точную причину отключения водоснабжения до сих пор не назвали.