Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 марта 2023 14:00

Семь улиц Железноводска остались без света из-за аварийного отключения

Причины аварии выясняются, на месте работают специалисты
Данил ЮРКОВ
В Железноводске аварийно отключили свет на семи улицах

В Железноводске аварийно отключили свет на семи улицах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Железноводске произошло аварийное отключение света на семи улицах города. Всего 670 абонентов остались без электричества в пятничный вечер. Причины выясняются, на место вызвали экстренные службы, которые должны устранить аварию.

ГДЕ НЕТ СВЕТА В ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ 31 МАРТА 2023

- улица 8 марта;

- улица Вишневая;

- улица Согласия;

- улица Некрасова;

- улица Верная;

- улица Добролюбова;

- улица Свердлова.

Как сообщил мэр города Евгений Бакулин, примерное устранение аварии займет 1,5 часа.

Ранее в Железноводске аварийно отключали воду на восьми улицах. Точную причину отключения водоснабжения до сих пор не назвали.