Потерявшую родителей в аварии 4-летнюю девочку на вертолете доставили в Ставрополь

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

После страшной аварии на трассе Ставрополья, в которой погибли родители 4-летней девочки, саму малышку в тяжелом состоянии на вертолете переправили в больницу Ставрополя. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Ранее сотрудники установили, что погибшего водителя, 37-летний житель Минераловодского округа, два года назад лишили прав за отказ от прохождения теста на алкоголь. Правда, документ он не сдал.

Кроме того, по этому происшествию СО ОМВД возбудило уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Прокуратура следит за расследованием дела, однако против кого оно возбуждено, не сообщается.