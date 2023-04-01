В аварии на трассе Ставрополья один студент погиб и два человека пострадали

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Новоселицком округе Ставропольского края три человека ехали по трассе «Александровское – Новоселицкое – Буденновск». Предварительно, водитель «Нива Шевроле» не справился с управлением, зацепил обочину, из-за чего транспорт съехал в кювет. После машина перевернулась и остановилась, выехав на проезжую часть.

— От полученных травм на месте скончался 20-летний пассажир автомобиля. 23-летнего водителя и второго пассажира 19-ти лет доставили в больницу с травмами, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Автоинспекторы установили, что погибший и пострадавшие– жители Буденновска. Студенты ехали домой с учебы из Ставрополя. У водителя стаж вождения в три года, но в этом году он уже стал участников аварии. По факту происшествия проводится проверка.