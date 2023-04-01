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НовостиПроисшествия1 апреля 2023 10:11

В Дагестане 17-летняя автомобилистка без прав насмерть сбила двух пешеходов

Еще одна потерпевшая находится в больнице в критическом состоянии
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба МВД Дагестана

Фото: пресс-служба МВД Дагестана

На трассе, ведущей от поселка Белиджи в селение Куллар, в Дагестане 17-летняя автомобилистка без прав ехала на машине «LADA Vesta». По сообщению пресс-службы МВД Дагестана, гражданка проявила невнимательность и сбила трех пешеходов.

— В результате ДТП двое пешеходов – жительницы поселка Белиджи 52 и 62 лет, от полученных травм скончались на месте происшествия. Третья женщина – 32-летняя местная жительница доставлена в больницу, – сообщили в ведомстве.

Медики оценивают состояние потерпевшей как критическое. Врачи пытаются спасти ее жизнь. Правоохранительные органы собрали материал для принятия процессуального решения. Вероятно, против водителя-подростка и того, кто передал ей автомобиль, возбудят уголовные дела.