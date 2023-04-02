Полицейские в Дагестане обнаружили в одной из машин крупную партию сильнодействующих веществ

«Необычный куш» обнаружили сотрудники МВД Дагестана в одной из машин. Фото: Олег ЗОЛОТО

В пресс-службе Дагестана рассказали о необычной находке в салоне подозрительного автомобиля. Выяснилось, что владелец отечественного авто перевозил 13 килограммов сильнодействующих веществ. Подозреваемые задержаны.

- 1 апреля 2023 года полицейскими на КПП «Кочубей» в Тарумовском районе при проверке автомашины «ГАЗ-33023» под управлением 29-летнего жителя Шамильского района обнаружили партию сильнодействующих препаратов, - сообщается в официальном пресс-релизе ведомства.

1411 блистеров «Лирики» общей массой 13 килограммов сотрудники правоохранительных органов нашли спрятанными в обшивке автомобильного салона. Выяснилось, что препарат принадлежит 29-летнему мужчине, жителю Ленинкента, а также его знакомому - 31-летнему жителю Шамильского района. Задержанные признались полицейским на допросе, что медицинский препарат они купили в аптеках Тамбова. Капсулы они привезли в Махачкалу, для того чтобы перепродать. По факту незаконного оборота сильнодействующих препаратов собран материала для дальнейшего принятия решения.