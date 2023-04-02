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НовостиОбщество2 апреля 2023 9:43

Мэр Пятигорска опроверг сообщение о втором землетрясении на КМВ

Неизвестные рассылали жителям Пятигорска сообщения о повторном землетрясении в регионе
Анфиса КИМЕНИНИКО
Телеграм-канал главы Пятигорска Дмитрия Ворошилова.

Телеграм-канал главы Пятигорска Дмитрия Ворошилова.

Днем ранее жители КМВ почувствовали землетрясение. 1 апреля на Ставрополье было зафиксировано землетрясение в 4,6 баллов. О пострадавших и сильных разрушениях информация не поступала.

Вечером жителям Пятигорска стали поступать ложные сообщения о том, что землетрясение может повторится с точным указанием даты и времени. Информацию якобы передали в МЧС города. Местные жители стали волноваться и паниковать. Об этом рассказал глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.

- Я всегда стараюсь донести до вас достоверную и проверенную информацию оперативно, - рассказал глава в своих социальных сетях и опроверг ложные сообщения о повторном землетрясении.

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