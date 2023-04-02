После землетрясение на КМВ образовалась трещина в жилой многоэтажке в городе Лермонтове

Фото: Телеграм-канал исполняющей полномочия главы г. Лермонтова Елены Кобзевой

Аварийно-спасательная служба города Лермонтова обследовала системы жизнеобеспечения города и нашла повреждения. Они могли возникнуть после землетрясения магнитудой 4,6 на КМВ. Об этом рассказала глава города Лермонтова Елена Кобзева.

- Зафиксировано обращение в ЕДДС жителей дома по улице Пятигорской о появившейся трещине на внутренней отделке в коридоре дома. Данное повреждение будет поставлено на контроль, - сообщила глава города.

Елена Кобзева также напомнила всем горожанам, что в случае нахождения новых повреждений на объектах инфраструктуре сообщать в единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112.

Напомним, подземные толчки почувствовали жители КМВ 1 апреля 2023 года. По данным краевого управления МЧС России, подземные толчки были зафиксированы на глубине 15 км, их можно было ощутить в Советском и Георгиевском округах, Железноводске, Пятигорске и Кисловодске, Ставрополе. О значительных разрушениях и жертвах не сообщалось.