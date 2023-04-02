Пожар в Ставрополе в ЖК «Шоколад» ликвидировали

При ликвидации пожара в многоэтажке никто не пострадал. Фото: социальные сети.

В Ставрополе в жилом комплексе «Шоколад» возник пожар на улице Крупской. На 16 этаже загорелась квартира. Сообщения о возгорании появились в социальных сетях. На место ЧП выехали специалисты.

- Горела квартира. Реагирование от РСЧС: 45 человек, 20 единиц техники, из них от МЧС России 38 человек, 15 единиц техники, - прокомментировали пожар в ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Специалисты уточнили, что ликвидация возгорания проходила на территории в 15 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результат пожара нет, из здания в момент возгорания были эвакуированы 43 человека.