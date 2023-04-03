Фото: министерство образования Ставропольского края

Евгений Козюра, министр образования Ставропольского края, подал в отставку. Чиновник находился на посту с 2015 года. В настоящее время неизвестно, что будет делать министр дальше и кто займет его пост.

Причина отставки министра образования Ставропольского края

Евгений Козюра, как сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края, уходит в отставку по собственной инициативе. Кроме того, распоряжение главы региона уже подписано сегодняшней датой – 3 апреля 2023 года.

— Губернатор Владимир Владимиров принял отставку министра образования Ставропольского края Евгения Козюры по собственной инициативе, – сообщает пресс-служба губернатора.

Биография Евгения Козюры

Евгений Козюра родился 6 августа 1966 года в станице Исправной Зеленчукского округа Ставропольского края. Сперва он учился на учителя физики и математики в Ставропольском государственном педагогическом институте.

После будущий министр учился юристом в Санкт-Петербургском университете МВД России. Евгений Козюра стал кандидатом юридических наук.

В 2015 году Евгений Козюра стал министром образования Ставрополья после того, как его предшественника поймали на многомиллионной взятке.