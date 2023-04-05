Прокуратура Ставрополья проверит перевозчика перевернувшегося автобуса с 32 пассажирами

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Прокуратура Ставропольского края проводит проверку после аварии с автобусом, в котором находились 32 пассажира, в Ростовской области. Транспорт ехал из Москвы в Ставрополь, а на 813 километре трассы ФАД М-4 «Дон» перевернулся. Предварительно, водитель не справился с управлением.

— Установлено, что перевозку осуществляло общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Ставропольском крае, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Ведомство проверит, соблюдал ли перевозчик федеральный закон о перевозке пассажиров и багажа, также о контроле технического состояния транспортного средства.

Напомним, что авария произошла сегодня, 5 апреля. На месте работают экстренные службы, автобус уже поставили на колеса. Перевозчик организовал транспортировку людей на Ставрополье.

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