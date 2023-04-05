Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

На 813 километре трассы ФАД М-4 «Дон» в Ростовской области перевернулся пассажирский автобус, который ехал из Москвы в Ставрополь. Точная причина аварии пока неизвестна, но, вероятно, водитель не справился с управлением и опрокинул транспорт.

На момент аварии, по данным пресс-службы МЧС России по Ростовской области, в салоне находились 32 пассажира. Двоих из них госпитализировали, о погибших и других пострадавших не сообщается. На место вызвали экстренные службы для помощи гражданам.

— Спасатели оказывают помощь пассажирам автобуса, попавшего в ДТП в Чертковском районе. В работах от МЧС России задействовано восемь человек, три единицы техники, – написано в сообщении от МЧС.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Ведомство не дает информации по поводу состояния раненых. Автобус перевернуло так, что одна его часть лежит на проезжей части, а другая – на обочине. Причем сильных затруднений в движении не наблюдается.

На месте происшествия работают автоинспекторы, в ГИБДД уточнили, что водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Также ведомство сообщало о ремонтных работах на 930 километре трассы М-4 «Дон» в сторону Москвы, из-за чего на месте затруднено движение. Об окончании работ не говорилось.

Возможно, водитель автобуса устал от долгой поездки. Это могло стать причиной аварии, а пробка на указанном участке трассы утомила его еще сильнее. В итоге произошла авария.

Также стало известно, что перевозчик намерен организовать отправку людей с места аварии. Вероятно, фирма все же довезет пассажиров до Ставрополя, однако транспортировка госпитализированных остается под вопросом. Информация уточняется.

По последний данным от МЧС, автобус уже поставили на колеса. Перевозчик начал возить людей на Ставрополье – 17 человек уже отправлены в регион. Еще 13 пассажиров находятся в пункте временного размещения в Чертково. Два гражданина по-прежнему в больнице.