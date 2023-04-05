Стала известна причина опрокидывания автобуса «Москва – Ставрополь»

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области

В ГИБДД по Ростовской области рассказали про причины аварии с автобусом «Москва – Ставрополь», в котором ехали 32 пассажира. Двух из них госпитализировали в тяжелом состоянии. На место приехали экстренные службы и автоинспекторы. В настоящее время транспорт уже поставили на колеса.

Причину аварии «КП-Ставрополь» назвала заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции по Ростовской области Юлия Комарницкая.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

— В 9:40 на 813 километре трассы ФАД М-4 «Дон» 53-летний водитель автобуса «Кинг Лонг» допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. Предварительно, причиной аварии стало отвлечение водителя на разговор с пассажиром, – рассказала Юлия Комарницкая.

О состоянии других раненых не сообщается. Погибших в происшествии нет, а трудностей с движением на участке трассы не наблюдается. Водитель в аварии не пострадал, хотя лобовое стекло автомобиля разбилось.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Прокуратура Ставропольского края начала проверку перевозчика, который зарегистрирован как ООО в регионе. Фирме может грозит наказание за нарушение правил перевозки, если окажется, что техническое обслуживание автобуса не проводилось и были другие нарушения.

В настоящее время перевозчик начал возить людей на Ставрополье – уже 17 человек отправлены в регион. Еще 13 пассажиров находятся в пункте временного размещения в Чертково. Два гражданина по-прежнему в больнице.

По последним данным губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, в аварии пострадали 15 человек. Все люди обследованы, а два человека находятся в тяжелом состоянии.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Автобус «Москва – Ставрополь» с 32 пассажирами перевернулся в Ростовской области

В больницу попали два человека (Подробности)

Прокуратура Ставрополья проверит перевозчика перевернувшегося автобуса с 32 пассажирами

Транспорт ехал по маршруту из Москвы в Ставрополь, однако попал в аварию (Подробности)