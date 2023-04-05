Шесть человек госпитализировали после ДТП с автобусом «Москва — Ставрополь»

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Как сообщили «КП-Ставрополь» в минздраве Ростовской области, число госпитализированных после аварии с рейсовым автобусом на трассе «Дон» выросло до шести человек. Ни один из них не находится в тяжелом состоянии.

До этого глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщал о 15 пострадавших и двух пассажирах в тяжелом состоянии. — В результате ДТП в Чертковском районе в центральную районную больницу Миллеровского района госпитализировано шесть человек. Их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести. Пятерым назначено амбулаторное лечение.

Всего было осмотрено 11 человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь, — уточнили «КП-Ставрополь» в министерстве здравоохранения Ростовской области.

Рейсовый автобус «Москва — Ставрополь» перевернулся на обочину на 813 километре трассы «Дон» 5 апреля. В нем находились 32 пассажира, но все отделались легкими и средними увечьями.

В Госавтоинспекции Ростовской области сообщали, что авария предварительно произошла по вине водителя, который отвлекся на разговор с пассажиром.