До 15 человек выросло число пострадавших в ДТП с автобусом «Москва-Ставрополь»

Перевозчика проверят следователи. Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Пассажиров рейсового автобуса «Москва — Ставрополь», который перевернулся на трассе «Дон» 5 апреля, везут в краевой центр. Пострадали 15 человек, с ними работают медики, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Ранее сообщалось, что травмы в аварии получили 12 человек, но к 13:30 5 апреля число выросло до 15 человек.

- В результате ДТП в Чертковском районе в центральную районную больницу Миллеровского района госпитализировано шесть человек. Их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести. Пятерым назначено амбулаторное лечение, - уточнили «КП-Ставрополь» в министерстве здравоохранения Ростовской области.

В автобусе, направлявшемся из Москвы в Ставрополь, находились 32 человека. Причину ДТП назвала заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции по Ростовской области:

— В 9:40 на 813 километре трассы ФАД М-4 «Дон» 53-летний водитель автобуса «Кинг Лонг» допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. Предварительно, причиной аварии стало отвлечение водителя на разговор с пассажиром, – рассказала Юлия Комарницкая.

Тем временем прокуратура Ставропольского края проводит проверку по факту аварии. Ведомство пообещало разобраться, соблюдал ли перевозчик федеральный закон о перевозке пассажиров и багажа.

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