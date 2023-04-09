В Ставрополе 35-летний водитель въехал в стену дома

В момент ДТП водитель был трезв. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья.

В Госавтоинспекции Ставрополья поделились фотографией курьезного дорожного происшествия. В краевом центре водитель иномарки влетел в стену дома.

По данным ведомства, ДТП произошло улице Ленина. Мужчина за рулем «Шкоды» не справился с управлением, сбил дорожное ограждение и въехал в стену дома.

- К счастью, пешеходов на тротуаре в момент происшествия не было, - прокомментировали инцидент в ведомстве. Пострадавших нет, а в момент аварии 35-летний житель Ставрополя был трезв.

Ранее «КП-Ставрополь» рассказывала о тройном ДТП, в котором пострадала 15-летняя школьница. Виновник ДТП за последние 2 года 3 раза привлекался к административной ответственности за превышение скорости.