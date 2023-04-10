Минводы первыми завершают отопительный сезон на Ставрополье

В Минводах 12 апреля отключат отопление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первым городом, в котором перестанут топить дома граждан на Ставрополье, стали Минеральные Воды. Это связано с тем, что среднесуточная температура выше +8 градусов. Администрация решила завершить отопительный сезон. Другие города региона все еще продолжают прогревать дома жителей.

— Наши специалисты проанализировали среднесуточную температуру прошедшей недели, а также прогноз на ближайшие дни – среднесуточная температура наружного воздуха установилась выше +8 градусов, – рассказал глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко.

Отопление в Минводах отключат 12 апреля. Такие рекомендации направили в организации, ответственные за теплоснабжение. Отопительный сезон на Ставрополье подходит к концу, хотя отключить батареи могут и после 15 апреля, как обычно бывает.