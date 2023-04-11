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НовостиОбщество11 апреля 2023 16:13

Отопительный сезон в Минераловодском округе решили продлить

Такое решение, по словам главы муниципалитета, принято по просьбам граждан
Данил ЮРКОВ
В Минводах отказались отключать отопление 12 апреля

В Минводах отказались отключать отопление 12 апреля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Минераловодском округе Ставрополья отопительный сезон не закончится 12 апреля. Решение о переносе даты принято по многочисленным просьбам граждан. Теперь батареи отключат 17 апреля.

— От наших жителей поступило много обращений о продлении отопительного периода. Поэтому решили продлить сезон до 17 апреля включительно, – сказал глава муниципалитета Вячеслав Сергиенко.

В социальные объекты – школы, детские сады, больницы – продолжит поступать тепло и после окончания отопительного сезона. Решение об отключении батарей будут принимать руководители по согласованию с ресурсоснабжающими организациями.

Напомним, что Минводы первыми решили завершить отопительный сезон. Отключить батареи хотели 12 апреля. После их поддержали еще четыре округа Ставропольского края.