Отопительный сезон в Минераловодском округе решили продлить

В Минводах отказались отключать отопление 12 апреля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Минераловодском округе Ставрополья отопительный сезон не закончится 12 апреля. Решение о переносе даты принято по многочисленным просьбам граждан. Теперь батареи отключат 17 апреля.

— От наших жителей поступило много обращений о продлении отопительного периода. Поэтому решили продлить сезон до 17 апреля включительно, – сказал глава муниципалитета Вячеслав Сергиенко.

В социальные объекты – школы, детские сады, больницы – продолжит поступать тепло и после окончания отопительного сезона. Решение об отключении батарей будут принимать руководители по согласованию с ресурсоснабжающими организациями.

Напомним, что Минводы первыми решили завершить отопительный сезон. Отключить батареи хотели 12 апреля. После их поддержали еще четыре округа Ставропольского края.