В пяти округах Ставропольского края завершают отопительный сезон

Батареи решили отключить еще в пяти округах Ставрополья Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Ставрополье уже в пяти округах решили завершить отопительный сезон. Так как среднесуточные показатели температуры воздуха пять дней держатся на отметке выше +8 градусов, администрации согласились прекратить греть дома.

— Ряд муниципалитетов края также планирует завершить подачу теплоносителя 14-15 апреля, точное решение будет объявлено в ближайшие дни, – сообщили в пресс-службе минЖКХ Ставропольского края.

В настоящее время от отопления с 12 апреля отказался Минераловодский округ. С 14 апреля батареи отключат в Левокумском (кроме детсадов – их перестанут топить 21 апреля) и Предгорный округа. А с 15 апреля тепло перестанут подавать в дома жителей Аргизского и Благодарненского округов.

Напомним, что Минводы решили первыми отключить отопление. И все же пока не ясно, отключат ли отопление на Ставрополье 15 апреля или некоторые округа продолжать «греть улицы».