Пойманный пьяный водитель в Ставрополе несколько раз заснул в машине ДПС

Пьяный водитель в Ставрополе несколько раз заснул в машине ДПС Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ставрополе автоинспекторы патрулировали улицы, и в центре города они заметили машину, которая медленно ехала по дороге. Сотрудники остановили транспорт, чтобы узнать – все ли в порядке с водителем.

Подозрения насчет опьянения у 23-летнего автомобилиста появились сразу. Гражданина посадили в патрульную машину, где он несколько раз засыпал. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Сотрудники ГИБДД предложили гражданину пройти освидетельствование на месте, на что он ответил отказом, сообщив, что готов пройти медицинское освидетельствование в наркологическом диспансере, – пишет ведомство.

Прибор в медучреждении показал наличие 0,7 миллиграмма паров этанола на литр выдыхаемого воздуха. На водителя составили административный протокол за пьяное вождение. Ему грозит лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей. Машину поместили на штрафстоянку.