Архыз вошел в ТОП-3 самых популярных горнолыжных курортов в уходящем сезоне

Курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии стал вторым по популярности горнолыжным курортом страны среди россиян, выезжающих покататься на лыжах и сноубордах за пределы своего региона, уступив лишь склонам Сочи. К таким выводам пришли аналитики МТС, проанализировав турпоток* на крупнейших горнолыжных курортах страны на основании данных сервиса бронирования отелей МТС Travel и геоаналитической платформы GeoEffect.

В ТОП-5 курортов по количеству гостей также вошли Шерегеш (Кемеровская область), Абзаково (Республика Башкортостан) и Эльбрус (Кабардино-Балкарская Республика). Вместе с курортами горного кластера Сочи («Красная Поляна», «Роза Хутор», «Газпром») пять комплексов приняли 80% российских туристов в сезоне 2022-2023. Остальные 20% предпочли другие локации.

Чаще всего зимних курортов Карачаево-Черкесии посещали жители Москвы и Московской области: каждый третий турист на российских горнолыжных склонах в этом сезоне был приезжим из столичного региона. Далее по активности на курорте республики следуют жители Ставропольского и Краснодарского края, а также Ленинградской области. В среднем туристы проводили в республике 2-3 дня и чаще всего совмещали отдых в Архызе с поездками на другие туристические локации республики. В частности, на курорт Домбай, Тебердинский заповедник и туристический комплекс «Медовые водопады».

«Очень рад, что курорты республики становятся все более популярны. Зимний сезон из-за наплыва путешественников в республике традиционно остается самым «горячим». В уходящем сезоне мы зафиксировали два основных пика активности туристов на территории курортов республики – новогодние праздники с 28 декабря по 7 января и длительные февральские выходные с 23 по 26 февраля. Чтобы всем жителям и гостям республики было комфортно отдыхать в любой туристической точке Карачаево-Черкесии и иметь доступ к высокоскоростному интернету, постоянно улучшается качество связи и обновляется оборудование на территории всей Карачаево-Черкесии, особенное внимание уделяя курортным зонам. Уверен, что развитая ИТ-инфраструктура помогает создавать комфортные условия для отдыха в республике и обеспечивает высокое качество услуг для туристов и жителей», - отмечает директор МТС в Карачаево-Черкесии Расул Каппушев.

* Методика

Исследование проведено на базе обезличенных данных. Был проанализирован турпоток на 15 наиболее популярных горнолыжных курортах России. В исследовании учитывались путешественники, посетившие горнолыжные курорты с 1 декабря 2021 года по 25 марта 2022 года и с 1 декабря 2022 года по 25 марта 2023 года.