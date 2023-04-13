Ливень и штормовой ветер до 26 м/с прогнозируют на Ставрополье

Фото: Ставропольский гидрометцентр

На Ставрополье, по прогнозу синоптиков, ожидается ливень в отдельных местах региона, а также штормовой ветер до 26 м/с. При этом температура воздуха поднимется до +20 градусов. В Ставрополе слабый дождь 14 апреля будет идти и ночью, и днем. Ветер поднимется до 25 м/с.

Сегодня, 13 апреля, на Ставрополье сверкают грозы, местами кратковременных дождь, а отдельных раонах – сильный. Ветер в регионе поднимается до 20 м/с.

Уже завтра, 14 апреля, в Ставропольский край придет непогода. Сутки в регионе ожидаются осадки и сильный ветер. В северной части края скорость ветра поднимется до 21-26 м/с. Температура воздуха на Ставрополье ожидается от +4 ночью до +20 градусов днем, в краевой столице – от +5 до +14 градусов.

В субботу, 15 апреля, дожди на Ставрополье продолжаться. При этом грозы не ожидают, а ветер стихнет – максимум до 15-20 м/с. В краевой столице скорость ветра и вовсе опустится до 9-11 м/с. Температура воздуха ожидается от +4 до +14 градусов.