На Ставрополье объявили штормовое предупреждение Фото: Евгения ГУСЕВА

На Ставрополье объявили штормовое предупреждение. Регион ожидает сильный ветер до 30 м/с, дожди и даже грозы. В пресс-службе МЧС России по Ставропольскому краю предупреждают граждан об опасности. Пешеходам и водителям следует быть осторожными, так как есть вероятность падения плохо закрепленных объектов.

— Существует вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с повреждением опор линий связи и ЛЭП, повреждением кровли, остекления зданий, слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев, – пишет ведомство.

МЧС просит граждан на улице следить за целостностью воздушных линий электропередач, чтобы они не упали на голову. Вблизи домов лучше не находиться длительное время. Стоит сделать запас фонариков и свечей, так как возможно отключение света.

Когда стихнет ветер в Ставропольском крае

Кроме того, даже дома следует держаться подальше от окон. Ветер может выбить конструкцию. На улице лучше всего выбирать укрытие от непогоды. Предупреждение будет действовать вплоть до конца суток 14 апреля.

После этого ветер немного стихнет. По данным краевого Гидрометцентра в ночь на 15 апреля скорость метра уменьшится до 15-20 м/с, днем - до 9-11 м/с.

16 апреля ветер в Ставропольском крае вновь усилится до 18 м/с. 17 и 18 апреля ожидается до 15 м/с, порывы - более 20 м/с. Ситуация с ветром стабилизируется к утру 19 апреля.