Экстренные службы Ставрополя перевели в режим повышенной готовности из-за ветра

Экстренные службы Ставрополя перевели в режим повышенной готовности из-за штормового ветра Фото: Александр ГЛУЗ

В Ставрополе экстренные службы переведены в режим повышенной готовности из-за штормового ветра до 24 м/с. Пока что серьезных повреждений в городе нет, однако две заявки в ЕДДС уже поступило. В первом случае дерево упало на машину, а втором – повредила провода и электроопору.

— Спасатели и сотрудники горэлектросети уже на месте, устраняют последствия. В случае каких-либо происшествий звоните в службу спасения по телефону 112, – написал в социальных сетях мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Строительным компаниям следует отказаться от работ, в которых участвует высотная техника, автомобилистов попросили быть осторожными на дороге. Так как по региону скорость ветра достигает 30 м/с, лучше не выезжать за пределы города.