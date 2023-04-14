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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 7:30

Экстренные службы Ставрополя перевели в режим повышенной готовности из-за ветра

Из-за штормового ветра до 24 м/с спецслужбы следят за обстановкой
Данил ЮРКОВ
Экстренные службы Ставрополя перевели в режим повышенной готовности из-за штормового ветра

Экстренные службы Ставрополя перевели в режим повышенной готовности из-за штормового ветра

Фото: Александр ГЛУЗ

В Ставрополе экстренные службы переведены в режим повышенной готовности из-за штормового ветра до 24 м/с. Пока что серьезных повреждений в городе нет, однако две заявки в ЕДДС уже поступило. В первом случае дерево упало на машину, а втором – повредила провода и электроопору.

— Спасатели и сотрудники горэлектросети уже на месте, устраняют последствия. В случае каких-либо происшествий звоните в службу спасения по телефону 112, – написал в социальных сетях мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Строительным компаниям следует отказаться от работ, в которых участвует высотная техника, автомобилистов попросили быть осторожными на дороге. Так как по региону скорость ветра достигает 30 м/с, лучше не выезжать за пределы города.