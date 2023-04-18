Свидетели дела экс-замглавы Ставрополя не уверены в вине Скорнякова в потере 10,5 млн

Иван Скорняков пошел под суд за оплату невыполненных работ по госконтрактам. Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе идет суд над бывшим заместителем главы Ставрополя Иваном Скорняковым. Ему вменяют ущерб казне в 10,5 млн рублей, сообщил корреспондент «КП-Ставрополь». Чиновница, выступавшая свидетелем от имени администрации, запуталась в цифрах, а свои показания во время предварительного следствия и вовсе забыла.

Ко всему прочему она добавила, что причиненный ущерб «незначительный по сравнению с общим объемом городского бюджета». Правда, сразу сказала, что эти деньги можно было пустить на другой проект. На этом путаница в зале суда не закончилась.

Чиновница запуталась в цифрах. Скорнякова обвиняют в потере 10,5 млн, однако свидетель упомянула 16,5 млн. Причем она же заявила, что, хоть и знакома с материалами дела, она «не бухгалтер» и не может подсчитать уже известный ущерб. Что же случилось в зале суда, можно узнать в материале.

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