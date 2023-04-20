Владимира Ситникова назначили ректором ставропольского СтГАУ

Владимир Николаевич Ситников. Фото: stgau.ru

В Ставрополе Владимира Ситникова официально назначили ректором Аграрного университета. С 13 октября 2022 года он занял должность врио ректора учреждения после ухода с поста зампреда правительства Ставропольского края.

О назначении на должность сообщили в пресс-службе СтГАУ. По данным университета, за время работы Ситникова учреждение проделало большую работу. Началось создание первого в России института аграрной генетики и селекции и зеркальные лаборатории.

С 2015 года Владимир Ситников занимал должность министра сельского хозяйства Ставрополья. Через шесть лет он стал зампредом региона, однако подал в отставку и ушел в СтГАУ. Теперь приставка врио ректора ушла – экс-зампред вступил в должность на постоянной основе.