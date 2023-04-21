«Россети Северный Кавказ» завершили техобслуживание ЛЭП, питающей сахарный завод на Ставрополье

Фото: «Россети Северный Кавказ»

«Россети Северный Кавказ» завершили техническое обслуживание воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 35 кВ в Изобильненском районе Ставрополья. ЛЭП обеспечивает электроэнергией сахарный завод в городе Изобильный.

Чтобы обеспечить надежное функционирование энергообъекта во время производственного сезона предприятия по переработке сахарной свеклы, энергетики филиала «Ставропольэнерго» провели осмотр оборудования и освободили от древесно-кустарниковой растительности охранную зону линии площадью 5 га.

«Комплекс работ по расчистке трассы линии электропередачи был направлен на профилактику технологических нарушений, связанных с возможным падением разросшихся ветвей деревьев на провода в ветреную погоду, и обеспечение безопасности энергообъекта в пожароопасный период», – отметил начальник службы линий Новотроицких электрических сетей Рустам Абдуллаев.

В ближайшее время аналогичные работы в зоне ответственности Новотроицких электросетей будут проведены на связующей линии 110 кВ, осуществляющей транзит электроэнергии через Изобильненский район до краевой столицы.

Всего в течение 2023 года энергетикам филиала «Ставропольэнерго» предстоит провести расчистку трасс ЛЭП от поросли на площади свыше 182 га. Данные работы уже стартовали на территории 26 районов края.

Информационный обзор редакции.