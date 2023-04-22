В Кисловодске сгорело 230 кв.м в здании санатория

Причины выясняются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кисловодске в субботу, 22 апреля 2023 года, загорелось административное здание, расположенное по адресу: улица Дзержинского, 16. Судя по этому и кадрам в соцсети, вспыхнула крыша санатория.

Как прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю, сотрудники которого приехали на вызов, загорелась кровля в 3-этажной постройке.

- Пожар ликвидирован на площади 230 квадратных метров. Пострадавших нет. Причины устанавливаются, - отметили представители чрезвычайного ведомства.

В тушении были задействованы 27 человек и 9 единиц техники.