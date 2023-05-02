Олега Борзова назначили на пост и.о. министра физической культуры и спорта Ставрополья

Олег Борзов. Фото: минспорта Ставрополья

На пост исполняющего обязанности министра физической культуры и спорта Ставропольского края назначили Олега Борзова, который ранее был заместителем главы ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта Ставрополья.

Эту должность ранее занимал Андрей Толбанов, которого перевели на пост министра туризма региона с 24 апреля. Пустующей должность не оставили и передали Олегу Борзову.

Исполняющий обязанности министра спорта родился 27 марта 1986 года на Ставрополье. В 2008 он работал в региональном миндоре, в 2012 – в аппарате правительства, в 2015 он стал первым заместителем главы администрации Кочубеевского муниципального округа.

В 2021 году Олег Борзов получил должность заместителя министра физической культуры и спорта. А сегодня, 2 мая, стало известно о его повышении до и.о. министра спорта региона.