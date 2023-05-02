Борт «Минводы – Тюмень» из-за отказа навигационных систем сажали вслепую

Борт «Минводы – Тюмень» пришлось сажать вслепую из-за отказа навигационных систем Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На борту самолета, летящим из Минеральных Вод в Тюмень, вечером 1 мая отказала инерциальная навигационная система. Пилоты сообщили о происшествии, после чего было решено снизить высоту полета. Так как навигации в самолете не было, водителям пришлось управлять судном вслепую.

— Решение КВС – снизится до Ф290 и следовать на аэродром назначение, – сообщает канал в социальных сетях, посвященный авиаинцидентам. Борт А-320, RA-73692 эксплуатируется авиакомпанией «Yamal Airlains», уточняет источник. О том, как сажали самолет и что произошло дальше, не сообщается.

Другой инцидент произошел с самолетом «Хургада – Минеральные Воды». Борт загорелся прямо в полете, из-за чего пилотам пришлось самостоятельно потушить возгорание. Трагедии удалось избежать, однако пассажиры вернулись домой позже предположительного времени.