На 9 мая в Ставрополе перекроют 23 улицы и остановят работу троллейбусов

В Ставрополе на 9 мая перекроют 23 улицы и остановят работу троллейбусов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе на 9 мая перекроют дорогу на 23 улицах города. При этом 18 из них – в центре города, а еще пять – на юге. Полный список перекрытых улиц во время Парада Победы и список объездных дорог «КП» рассказывает в материале. В пресс-службе администрации краевой столицы гостям и жителям города обещают множество культурных и патриотических мероприятий.

— Военный парад, тематические программы на Крепостной горе, солдатская кухня, выступление сводного тысячного хора, различные мастер-классы и концерты, уличные спектакли, выступление звезд российской эстрады и многое другое ждет жителей и гостей краевой столицы, – пишет ведомство.

И все же есть в празднике небольшое «но» – троллейбусы не будут ходить по улицам Ставрополя. Вероятнее всего, это связано с перекрытыми дорогами, по которым проходят необходимые для движения транспорта провода. Так, 9 мая в Ставрополе будет приостановлено движение троллейбусов № 1, 2, 4, 8, 9. Уже 10 мая все заработает в штатном режиме.