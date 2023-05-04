Пожар после взрыва бочек с мазутом на Ставрополье локализовали

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В Хуторе Ташла на Ставрополье после взрыва бочек с мазутом возле бетонного завода на место приехали пожарные. Изначально пожар распространился на площади в 100 квадратных метров, но стал быстро распространяться на открытой местности. Специалистам удалось локализовать огонь только в 12:50. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

— 12.50, СК, Шпаковский муниципальный округ, хутор Ташла, улица Заводская, 5. Пожар на открытой территории локализован на площади 500 квадратных метрах. Реагирование от РСЧС: 63 человек и 18 единиц техники, из них от МЧС России 53 человека и 13 единиц техники, – пишет ведомство.

Ликвидация возгорания продолжается. Пострадавших и пострадавших, по данным ведомства, нет. Об изменении ранга пожара не сообщается. По всей видимости, он остался тем же – вторым.