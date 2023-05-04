Черный дым заволок небо: бочки с мазутом взорвались на Ставрополье

Фото: социальные сети

В Шпаковском округе Ставрополья возле бетонного завода взорвались бочки с мазутом. На месте произошло сильное задымление – черный дым поднимается вверх, а на земле начался сильный пожар. В социальных сетях начали появляться кадры произошедшего.

На видео и фотографиях видно, как столп дыма заволок небо над местом происшествия. Люди стали узнавать, что случилось, есть ли пострадавшие и погибшие. Уточнение удалось получить от официальных ведомств.

Пресс-служба МЧС России по Ставропольскому краю подтвердила. В Шпаковском округе произошло возгорание. Пожару сразу присвоили второй ранг. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. На место выехали специалисты, чтобы справиться с последствием взрыва.

— 04.05.2023, СК, Шпаковский муниципальный округ, хутор Ташла, улица Заводская, 5, пожар на открытой территории рядом с заводом, ранг пожара №2, горят бочки с мазутом на площади 100 квадратных метров, – сообщили в ведомстве.

Пожарные начали тушить огонь, который распространяется по открытой площади. О вероятности возгорания завода ведомство не сообщает. От РСЧС на место происшествия приехали 45 человек и 13 единиц техники, из них от МЧС России – 33 человека и 10 единиц техники.

Погибших и пострадавших в происшествии нет. В настоящее время пожарные пытаются локализовать возгорание, чтобы не позволить огню переброситься дальше. Информация по поводу произошедшего уточняется.

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