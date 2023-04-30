Горел зажатый в машине: ставрополец спас водителя из адской ловушки

Зажатого в горящей машине водителя спас 35-летний житель Ставрополя. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Думал все, конец водителю, сгорел бы заживо. Но этот пацан…!» - пацаном, о котором с восторгом отзываются очевидцы страшного ДТП на выезде из Михайловска оказался 35-летний отец двоих детей, который, как выяснилось, героем себя не считает. «КП» поговорила с Денисом Худяковым, ставропольцем, спасшем из горящей машины человека.

Поздней ночью, около 3 часов, на въезде в Михайловск, возле села Верхнерусского Денис с супругой направлялись из Ставрополя к родственникам в Воронеж. И вдруг заметили яркое пламя на дороге. Подъехав поближе супруга Наталья поняла, что горит перевернутая машина.

- Стали замедляться и думать: что делать? Такая неоднозначная ситуация, - рассказывает Денис.

Боковым зрением он увидел, рядом с машиной стоят 4 человека. В тот момент показалось, что это владелец и пассажиры легковушки. И они просто стоят и смотрят, как горит машина.

- Мы остановились спросить, нужна ли помощь. Но когда я подбежал, выяснилось, что это - посторонние люди, - уточняет мужчина.

Свидетели дорожного ЧП рассказали, что в машине зажат водитель. В тот момент Денис бросился к легковушке, которая пылала жаром, и попытался помочь, но сделать это было невозможно. Краска на двери уже начала пузырится, а из машины доносились страшные крики.

- Он истошно ревел, я понимал, что водитель просто горит живьем, задыхается от дыма, потому что окна плотно закрыты, - пояснил «КП» 35-летний ставрополец.

Что было дальше Денис помнит смутно: он схватил снесенный водителем дорожный знак и сначала разбил водительское стекло у двери. Когда стало понятно, что мужчину через окно не достать не получится, то тогда на помощь подбежал кто-то еще. Совместными усилиями удалось разбить уже лобовое стекло, которое поддалось хуже, но поддалось.

- Мы просто вытащили человека. И буквально через минуту машину охватило все пламя, кислород стал поступать и очень быстро авто сгорело, - делится подробностями Денис.

Прибывшая карета скорой помощи забрала пострадавшего в больницу, где водителю, 29-летнему жителю Ростовской области, диагностировали ожоги 3-ей степени.

Сам Денис, не считает, что сделал что-то особенное: «Возможно это судьба была нам там ехать. И просто повезло ему».

35-летний ставрополец уверен, что просто в тот момент они с супругой оказались в нужном месте. Фото: личный архив героя публикации.

Другой свидетель аварии - Виктор, опытный водитель с 25-летним стажем, напротив, уверен, что мужчина - настоящий герой. Ведь по статистике, в таких случаях машина сгорает за 3-4 минуты полностью. И если срочно не достать человека - уже не поможет ни скорая, ни МЧС.

- Никто бы не успел приехать. Это невероятная удача, так быстро вытащить человека, в тех экстремальных условиях, когда можно было потерять драгоценные минуты в попытках вытянуть водителя через боковое, - поясняет Виктор.

Сгоревшая легковушка, в которой чуть не погиб водитель. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья.

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